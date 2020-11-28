Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гудиев: «Хотели выигрывать матч, с «Зенитом» не получилось и с «Локомотивом»

28 Ноября 2020, 21:09,


Лучший футболист матча «Ахмат» - «Локомотив» (0:0) Виталий Гудиев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Ожидали, что вас сегодня выберут лучшим игроком?

- Ребята все сегодня молодцы, бились, знали, что будет сложно. Было сложный матч, было много борьбы. Я благодарен защитникам и всем партнерам по команде, помогли мне очень сильно. А так спасибо.

- По игре кто был ближе к победе - «Локомотив» или «Ахмат»? Или счет по игре?

- Мы хотели выигрывать матч. С «Зенитом» не получилось и с «Локомотивом». Но не сложилось, серьезные соперники 0:0 - нормально.

- В целом своей игрой и игрой команды довольны?

- В целом молодцы, бьемся каждый матч и в хорошей форме.

- Это для вас первая награда лучшему игроку. Какие эмоции?

- Приятно, спасибо, очень приятно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Виталий Гудиев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола