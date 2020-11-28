Гудиев: «Хотели выигрывать матч, с «Зенитом» не получилось и с «Локомотивом»

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28 Ноября 2020, 21:09,
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Лучший футболист матча «Ахмат» - «Локомотив» (0:0) Виталий Гудиев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
- Ожидали, что вас сегодня выберут лучшим игроком?
- Ребята все сегодня молодцы, бились, знали, что будет сложно. Было сложный матч, было много борьбы. Я благодарен защитникам и всем партнерам по команде, помогли мне очень сильно. А так спасибо.
- По игре кто был ближе к победе - «Локомотив» или «Ахмат»? Или счет по игре?
- Мы хотели выигрывать матч. С «Зенитом» не получилось и с «Локомотивом». Но не сложилось, серьезные соперники 0:0 - нормально.
- В целом своей игрой и игрой команды довольны?
- В целом молодцы, бьемся каждый матч и в хорошей форме.
- Это для вас первая награда лучшему игроку. Какие эмоции?
- Приятно, спасибо, очень приятно.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ахмат, Виталий Гудиев