Гудиев: «Хотели выигрывать матч, с «Зенитом» не получилось и с «Локомотивом»

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Локомотив» (0:0) Виталий Гудиев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Ожидали, что вас сегодня выберут лучшим игроком?

- Ребята все сегодня молодцы, бились, знали, что будет сложно. Было сложный матч, было много борьбы. Я благодарен защитникам и всем партнерам по команде, помогли мне очень сильно. А так спасибо.

- По игре кто был ближе к победе - «Локомотив» или «Ахмат»? Или счет по игре?

- Мы хотели выигрывать матч. С «Зенитом» не получилось и с «Локомотивом». Но не сложилось, серьезные соперники 0:0 - нормально.

- В целом своей игрой и игрой команды довольны?

- В целом молодцы, бьемся каждый матч и в хорошей форме.

- Это для вас первая награда лучшему игроку. Какие эмоции?

- Приятно, спасибо, очень приятно.