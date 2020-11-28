​«Локомотив» объяснил отсутствие Миранчука в заявке на игру с «Ахматом»

Второй круг для «Локомотива» начинается в Грозном матчем против крепкого «Ахмата». В заявке москвичей на этот поединок не оказалось не только дисквалифицированных Гилерме и Ведрана Чорлуки, но и Антона Миранчука.

По информации пресс-службы «Локомотива», Миранчук пропускает матч из-за простуды. Отмечается, что все тесты на COVID-19 у игрока показали отрицательный результат.

«Локомотив» проведёт поединок в Грозном после тяжёлого матча против «Атлетико» в Мадриде, завершившегося нулевой ничьей.

Следить за игрой «Ахмат» - «Локомотив» можно будет в подробной текстовой трансляции на LiveResult.