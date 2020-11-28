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Талалаев: «Нужно забыть эти разговоры в пользу нищих о том, что 70 часов не хватает, чтобы восстановиться»

28 Ноября 2020, 19:12,

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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Это уже третий матч примерно за месяц с командой, которая участвует в Лиге чемпионов. На эти игры «Ахмат» как-то особенно настраивается? Потому что если вспомнить предыдущие два матча, команда выглядела очень здорово.

- Наверное, только с большим уважением к футболистам соперника, а так по подготовке и настрою - мы готовимся очень детально к каждому сопернику, отталкиваемся от того, что мы делали на протяжении этого цикла. У нас практически все были в строю сейчас, поэтому мы  подходим к этой игре во всеоружии. Но еще раз: я сегодня призвал игроков к большому уважению. Нам нужно забыть эти разговоры в пользу нищих о том, что 70 часов не хватает, чтобы восстановиться к следующей игре. У нас профессиональные клубы, у соперника есть все возможности и профессиональные футболисты. Думаю, что не будет никаких сносок, и мы  будем играть в футбол с очень хорошей качественной командой, которая доказала это в Мадриде.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
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