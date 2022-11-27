​Йоканович высказался после кубковой победы «Динамо»

Воскресная победа над «Оренбургом» со счётом 1:0 позволила «Динамо» занять первое место в своей группе Фонбет Кубка России. После последней игры в 2022 году комментарий дал главный тренер московской команды Славиша Йоканович.

«Эта была очень тяжёлая игра. Мы сыграли с «Оренбургом» уже третий раз за сезон, эти матчи никогда не даются легко. Сегодня команда проявила амбиции. В атаке мы пытались находить свободные зоны, терзая оборону соперника», - высказался Йоканович, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Йоканович также отметил, что футболисты допускали ошибки из-за качества газона. При этом тренер сказал, что его команда выступила сбалансированно.

Кроме того, наставник «Динамо» похвалил голкипера Игоря Лещука за его действия в рамке ворот.