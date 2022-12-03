Милошевич: «Я уверен, что Йоканович принесёт много побед «Динамо»

Бывший нападающий «Рубина» и сборной Сербии Саво Милошевич поделился мнением о главном тренере «Динамо» Славише Йокановиче.

Милошевич убеждён, что 54-летний специалист сможет добиться вместе с московским клубом больших успехов, так как имеет за своими плечами огромный опыт.

«Славиша умный парень с сильным характером. Я на сто процентов уверен, что Йоканович принесёт много побед «Динамо», — приводит слова Милошевича Sport24.

Бывший футболист также выразил надежду на то, что Йокановичу удастся учесть ошибки своего предшественника Сандро Шварца и выиграть Фонбет Кубок России.

Напомним, Йоканович возглавил «бело-голубых» минувшим летом. До этого его последним клубом был английский «Шеффилд Юнайтед». После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.