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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Милошевич: «Я уверен, что Йоканович принесёт много побед «Динамо»

03 Декабря 2022 • 11:58 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Оренбург
окончен

Бывший нападающий «Рубина» и сборной Сербии Саво Милошевич поделился мнением о главном тренере «Динамо» Славише Йокановиче.

Милошевич убеждён, что 54-летний специалист сможет добиться вместе с московским клубом больших успехов, так как имеет за своими плечами огромный опыт.  

«Славиша умный парень с сильным характером. Я на сто процентов уверен, что Йоканович принесёт много побед «Динамо», — приводит слова Милошевича Sport24.

Бывший футболист также выразил надежду на то, что Йокановичу удастся учесть ошибки своего предшественника Сандро Шварца и выиграть Фонбет Кубок России.

Напомним, Йоканович возглавил «бело-голубых» минувшим летом. До этого его последним клубом был английский «Шеффилд Юнайтед». После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Саво Милошевич Славиша Йоканович
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