Уилкшир — о «Динамо»: «Команда должна конкурировать с «Зенитом»

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир высказался о турнирном положении «бело-голубых» в нынешнем сезоне РПЛ.

Напомним, что после 17 туров «бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидера российского чемпионата «Зенита» на 13 очков.

По мнению Уилкшира, четвёртая строчка — это не та позиция, на которой должны находиться динамовцы. Австралиец убеждён, что московской команде по силам конкурировать с «Зенитом» за чемпионский титул.

«В клубе были перемены, но полагаю, что всё может быть гораздо лучше. Думаю, одна из целей команды – конкурировать с «Зенитом». Мы должны быть наверху», — цитирует Уилкшира «Матч ТВ».

Отметим, что в последний раз «бело-голубые» выигрывали внутренний чемпионат в далёком 1976 году. По итогам прошлогоднего розыгрыша РПЛ москвичи сумели занять третью строчку в таблице, выиграв бронзовые медали.