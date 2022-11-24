Агент Тюкавина: «У Кости сейчас мысли о том, чтобы нормально отыграть последний матч»

Агент форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о слухах касательно перехода его клиента в другой клуб.

«У Кости сейчас мысли о том, чтобы нормально отыграть последний матч и уйти в отпуск, подальше от журналистов, от всех», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Также футбольный деятель лишний раз подтвердил – Константин Тюкавин однозначно, со стопроцентной вероятностью будет выступать за «бело-голубых» как минимум до окончания нынешнего сезона.

Что касается самого клуба, то москвичам в ближайшее воскресенье, 27 ноября, на своём поле предстоит принять «Оренбург» в матче заключительного тура группового этапа Фонбет Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.