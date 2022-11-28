В «Динамо» рассказали, почему Норманну потребовалась операция

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об операции норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист травмировал плечо в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). По словам Пивоварова, у хавбека произошёл рецидив травмы на тренировке, из-за чего ему потребовалось хирургическое вмешательство.

«У него случился рецидив на тренировке, поэтому медицинским штабом было принято такое решение. Мы ждём его возвращения в строй к зимним сборам», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Норманн провёл в составе «бело-голубых» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.