Агент сообщил, что Башич не намерен уходить из «Оренбурга»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 20-летний босниец рад находиться в российской команде и не планирует её покидать.

«Хорошая команда, он рад находиться в ней. Если бы ситуация обстояла несколько иначе, они могли бы побороться за еврокубки», — цитирует Идризовича «РБ Спорт».

Напомним, что Башич перешёл в «Оренбург» минувшим летом из клуба «Зриньски» за 550 тысяч евро. В нынешнем сезоне футболист провёл в составе своей новой команды 13 матчей, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Оренбург» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков.