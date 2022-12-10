В «Оренбурге» опровергли интерес к Эрнандесу

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию об интересе российского клуба к экс-защитнику «Данубио» Эммануэлю Эрнандесу, который в настоящий момент является свободным агентом.

Андреев отметил, что сейчас «Оренбург» не заинтересован в уругвайских футболистах и смотрит в сторону другой южноамериканской страны.

«Мы его даже не рассматривали. Уругвайцев точно не смотрим. Аргентинцев – да, даже нескольких», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Оренбург» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.