Орещук: «Сычевой должен ещё полгода провести в «Оренбурге», чтобы потом кто-то за него боролся»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о будущем нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, который возглавляет гонку лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ.

Орещук считает, что 26-летний форвард должен ещё хотя бы полгода провести в своём нынешнем клубе, чтобы привлечь внимание топовых команд.

«Не будет никакой борьбы за Сычевого. Что бороться, если у него есть опция выкупа? Был на игре «Оренбурга» с «Динамо», ходил специально, чтобы посмотреть на него, но ничего не увидел», — цитирует Орещука Metaratings.

В нынешнем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 19 матчей, в которых забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.