Бувач высказался о продлении контрактов с Будачевым и Зазвонкиным

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление соглашений с 21-летним вратарём Иваном Будачевым до лета 2027 года и 18-летним полузащитником Иваном Зазвонкиным до конца 2026 года.

По словам Бувача, оба футболиста в будущем способны стать выдающимися игроками, которые будут иметь в команде важную роль.

«Буда прилежен на тренировках и стремится прогрессировать. Иван Зазвонкин — большой талант. И мы ждём, что благодаря усердной работе Заза со временем вырастет в игрока, который станет очень важен для команды», — цитирует Бувача пресс-служба «Динамо».

Отметим, что оба футболиста не провели за основную команду «бело-голубых» ни одной официальной встречи.