Личка: «Предложений от «Црвены Звезды» по Сычевому не поступало»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о возможном переходе 26-летнего нападающего Владимира Сычевого в «Црвену Звезду».

По словам специалиста, конкретного предложения по трансферу футболиста российскому клубу не поступало.

«Про Сычевого каждый день пишут разные новости, говорят о его возможном переходе в другой клуб. Но по нему не поступало ни одного предложения», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Кроме того, чешский наставник заявил, что если поступит выгодное для всех сторон предложение, «Оренбург» без проблем отпустит своего лидера в другую команду.

В нынешнем сезоне Сечевой провёл за команду из Оренбурга 19 матчей, в которых забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Отметим, что на данный момент он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ с 14 мячами в своём активе.