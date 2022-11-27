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Кубок России

Смолов растранжирил уйму моментов, но «Динамо» всё-таки дожало «Оренбург» и выиграло группу

27 Ноября 2022 • 15:57 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:0
Оренбург
окончен

«Динамо» и «Оренбург» сошлись в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России.

Протокол игры  
Динамо Москва1:0Оренбург
(1:0) Макаров Денис70'  
Лещук Игорь  90'Даса Элазар 90' (Паршивлюк Сергей ( 90') Сазонов Саба  82'Маричаль Перес НиколасЛаксальт Диего 65' (Макаров Денис ( 65'  72') Кутицкий Александр  57'Фомин ДаниилЛесовой Даниил  72' 84' (Гагнидзе Лука ( 84') Захарян АрсенГладышев Ярослав 65' (Тюкавин Константин ( 65') Смолов Фёдор 65' (Скопинцев Дмитрий ( 65')
Запасные: Будачёв ИванШунин Антон
Гошев ЕвгенийМалых Андрей 43' (Эктов Александр ( 43') Гойкович РенатоСиваков МихаилСтаматов Матео  59' 75' (Печенин Кирилл ( 75') Аюпов ТимурФлорентин Сесар Габриэль  72'Вера Лукас ГабриэльКовалёв Юрий 74' (Полуяхтов Владимир ( 74') Сычевой Владимир  72'Мансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Павловец АлександрТитков НиколайГурциев БатразСысуев НиколайАкоста ДиегоОганесян Степан
27 ноября. Стадион "ВТБ Арена".

 

Только последний тур группового этапа Кубка России должен был всё расставить в группе С. Четыре команды расположились в одном балле друг от друга, так, что лидер квартета «Ахмат» уступал всего три очка замыкающему – «Ростову». А команды, расположившиеся между ними, играли между собой. «Оренбург» до старта матча против «Динамо» имел в своём активе 8 очков и прямую путёвку в плей-офф, а «бело-голубые» - семь и квалификацию в путь регионов.

Славиша Йоканович выставил основу – тут и Захарян, и Фомин, и Смолов, с которого, кстати, начался отсчёт опасных моментов. Уже на шестой минуте Эли Даса запустил вертикальный пас на ход правый угол вратарской, где Фёдору нужно было поставить спину и точно пробить. С первым пунктом справился, но вот удар Смолова парировал голкипер. «Динамо» атаковать продолжило, а Фёдор продолжил транжирить голевые моменты.

После кросса Захаряна и суматохи с пары метров пробил Гладышев – Гошев выставил руку и перевёл мяч в перекладину, на отскок подоспел Фёдор Смолов, умудрившийся с четырёх метров не попасть в створ. «Динамо» всё-таки забило, когда диагональ всё того же Смолова легла на ногу Фомину, но Даниил расстрелял ворота уже из офсайда. А из легитимных положений москвичи просто не попадали.

Так Лесовой с левого края штрафной площади мощно бил – справился Гошев, Гладышев подарил Смолову чистейший выход один ни один, но форвард проиграл дуэль голкиперу. «Динамо» загубило массу моментов, так и уйдя на перерыв при счёте 0:0. Второй тайм «Оренбург» начал активнее, но «бело-голубые» выждали немного и снова стали раздавать моменты. После прострела Гладышева из центра штрафной площади бил Захарян, не попавший в «девятку».

Затем с 25 метров примерился Кутицкий. Тут уже мяч летел в створ (причём довольно плотно), парировал Гошев. После кросса Дасы мяч достался Смолову на дальнем углу вратарской. Фёдор на паузе убрал защитника и пробил в угол, но там подстраховал Гошева ещё один оборонец «Оренбурга». Пытался добить в этом же эпизоде Захарян, однако спас уже голкипер. И только 69-й минуте «Динамо» наконец забило гол.

Даса вырезал диагональ на левый угол вратарской, оттуда Лесовой сделал скидку в центр штрафной, где никто не держал Макарова. Денис пробил впритирку со штангой, не оставив шансов голкиперу – 1:0. После гола стало ещё веселее. Настоящую драку устроили футболисты после фола на Мансилье, арбитр раздал четыре жёлтые карточки и удалил тренера «Оренбурга» Ойеволе. И только после такого эмоционального всплеска матч выдохся.

«Динамо» обыграло «Оренбург» и на флажке стало победителем группы. Вместе с москвичами в плей-офф пути РПЛ выходит «Ростов», а оренбуржцы покидают розыгрыш Кубка России.

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Динамо Москва Оренбург
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
27 Ноября 2022 в 16:18
Оренбург жаль. с 1 места - на последнее.
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