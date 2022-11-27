Смолов растранжирил уйму моментов, но «Динамо» всё-таки дожало «Оренбург» и выиграло группу

«Динамо» и «Оренбург» сошлись в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России.

Только последний тур группового этапа Кубка России должен был всё расставить в группе С. Четыре команды расположились в одном балле друг от друга, так, что лидер квартета «Ахмат» уступал всего три очка замыкающему – «Ростову». А команды, расположившиеся между ними, играли между собой. «Оренбург» до старта матча против «Динамо» имел в своём активе 8 очков и прямую путёвку в плей-офф, а «бело-голубые» - семь и квалификацию в путь регионов.

Славиша Йоканович выставил основу – тут и Захарян, и Фомин, и Смолов, с которого, кстати, начался отсчёт опасных моментов. Уже на шестой минуте Эли Даса запустил вертикальный пас на ход правый угол вратарской, где Фёдору нужно было поставить спину и точно пробить. С первым пунктом справился, но вот удар Смолова парировал голкипер. «Динамо» атаковать продолжило, а Фёдор продолжил транжирить голевые моменты.

После кросса Захаряна и суматохи с пары метров пробил Гладышев – Гошев выставил руку и перевёл мяч в перекладину, на отскок подоспел Фёдор Смолов, умудрившийся с четырёх метров не попасть в створ. «Динамо» всё-таки забило, когда диагональ всё того же Смолова легла на ногу Фомину, но Даниил расстрелял ворота уже из офсайда. А из легитимных положений москвичи просто не попадали.

Так Лесовой с левого края штрафной площади мощно бил – справился Гошев, Гладышев подарил Смолову чистейший выход один ни один, но форвард проиграл дуэль голкиперу. «Динамо» загубило массу моментов, так и уйдя на перерыв при счёте 0:0. Второй тайм «Оренбург» начал активнее, но «бело-голубые» выждали немного и снова стали раздавать моменты. После прострела Гладышева из центра штрафной площади бил Захарян, не попавший в «девятку».

Затем с 25 метров примерился Кутицкий. Тут уже мяч летел в створ (причём довольно плотно), парировал Гошев. После кросса Дасы мяч достался Смолову на дальнем углу вратарской. Фёдор на паузе убрал защитника и пробил в угол, но там подстраховал Гошева ещё один оборонец «Оренбурга». Пытался добить в этом же эпизоде Захарян, однако спас уже голкипер. И только 69-й минуте «Динамо» наконец забило гол.

Даса вырезал диагональ на левый угол вратарской, оттуда Лесовой сделал скидку в центр штрафной, где никто не держал Макарова. Денис пробил впритирку со штангой, не оставив шансов голкиперу – 1:0. После гола стало ещё веселее. Настоящую драку устроили футболисты после фола на Мансилье, арбитр раздал четыре жёлтые карточки и удалил тренера «Оренбурга» Ойеволе. И только после такого эмоционального всплеска матч выдохся.

«Динамо» обыграло «Оренбург» и на флажке стало победителем группы. Вместе с москвичами в плей-офф пути РПЛ выходит «Ростов», а оренбуржцы покидают розыгрыш Кубка России.