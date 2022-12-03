В «Динамо» рассказали о трансферных планах

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о планах московского клуба на зимнее трансферное окно.

Гафин сообщил, что в клубе не настроены на глобальную перестройку состава, так как она была произведена минувшим летом.

«Мы в первую очередь рассчитываем на то, что наш внутренний резерв будет расти. Мы не нацелены на глобальные перестройки», — приводят слова Гафина «Известия».

Напомним, летом нынешнего года московскую команду пополнили такие футболисты, как Роберто Фернандес, Муми Нгамалё, Матиас Норманн и Эли Даса. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.