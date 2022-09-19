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Кубок России

Чернов: «Крылья Советов» помогли «Спартаку», обыграв «Зенит»

 
19 Сентября 2022 • 11:32 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Зенит
окончен

Защитник «Спартака» Никита Чернов после матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0) отметил значимость победы «Крыльев Советов» над «Зенитом» (2:0) в игре группового этапа Фонбет Кубка России. Отметим, что этот результат позволил «красно-белым» возглавить турнирную таблицу группы B.  

Напомним, что ранее Чернов выступал за самарскую команду, перейдя в «Спартак» лишь в феврале нынешнего года.

«Списывался с ребятами из «Крыльев» — поздравил их с победой. У «Зенита» была длинная серия без поражений. Молодым ребятам вдвойне приятно обыграть такого соперника. И заодно чуть-чуть помогли «Спартаку» в Кубке», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

Свой следующий матч в рамках Фонбет Кубка России «Спартак» проведёт 29 сентября против «Зенита». Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Никита Чернов
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