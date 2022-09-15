Стрепетов: «Зенит» доэкспериментировался до поражения»

Экс-футболист петербургского «Зенит» Алексей Стрепетов высказался о поражении «сине-бело-голубых» от самарских «Крыльев Советов» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Команда Сергея Семака уступила со счетом 0:2.

«Крылья» превзошли «Зенит» в мотивации, организации. «Зенит» доэкспериментировался до поражения. В Самаре надо было посмотреть тех, кто в резерве, и ко многим есть вопросы», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Следующий поединок петербургский коллектив проведет в чемпионате России против московского «Динамо». Матч пройдет в ближайший уик-энд на стадионе «ВТБ Арена».