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Кубок России

Стрепетов: «Зенит» доэкспериментировался до поражения»

 
15 Сентября 2022 • 06:17 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Зенит
окончен

Экс-футболист петербургского «Зенит» Алексей Стрепетов высказался о поражении «сине-бело-голубых» от самарских «Крыльев Советов» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Команда Сергея Семака уступила со счетом 0:2.

«Крылья» превзошли «Зенит» в мотивации, организации. «Зенит» доэкспериментировался до поражения. В Самаре надо было посмотреть тех, кто в резерве, и ко многим есть вопросы», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Следующий поединок петербургский коллектив проведет в чемпионате России против московского «Динамо». Матч пройдет в ближайший уик-энд на стадионе «ВТБ Арена».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Алексей Стрепетов
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