Семак назвал причины поражения «Крыльям Советов»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил первое в сезоне поражение от самарских «Крыльев Советов» во встрече Кубка России.

«В таких матчах нужно забивать. Может быть, легкое начало сыграло плохую службу. Одна, вторая ошибка в обороне — сразу дали почувствовать «Крыльям», что можно играть с нами», – рассказал многократный чемпион России журналистам. Также специалист отметил такой психологический фактор как неуверенность, что также, по его мнению, сказалось на ходе схватки и её итоговом результате.

Напомним, что «сине-бело-голубые» уступили в гостевом поединке со счетом 0:2, пропустив оба мяча после 80-й минуты. Теперь, коллектив из Северной столицы занимает третье место в своей группе. Незадолго до первого гола один из лидеров «Зенита» Клаудиньо отправился досматривать матч из-за второй желтой карточки. Ответный поединок с «Крыльями Советов» пройдет в Санкт-Петербурге 18 октября.

