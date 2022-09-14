Сергеев заявил, что «Крыльям Советов» повезло в матче с «Зенитом»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о поражении в матче 2-го тура Фонбет Кубка России от «Крыльев Советов» (0:2).

«После воскресных 8:0 не было ли недооценки соперника? Каждый турнир приоритетный для нас. Нет, недооценки не было, но сегодня повезло «Крыльям», — передает слова Сергеева «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что спокойно отреагировал на непопадание в состав сборной России, отметив, что необходимо больше работать.

«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 0:2.

В предстоящей игре «сине-бело-голубые» встретятся с «Динамо» 17 сентября.