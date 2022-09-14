Зотов прокомментировал неожиданный успех «Крыльев Советов»

Во втором туре группового раунда Фонбет Кубка России «Крылья Советов» неожиданно нанесли поражение питерскому «Зениту», забив два безответных мяча. Для чемпионов России это было первое поражение в текущем сезоне, в чемпионате команда еще не проигрывала. Нападающий самарского клуба Георгий Зотов удовлетворен результатом матча и прокомментировал успех своего клуба.

- Мы играли в свой футбол, не стушевались. Мы хорошо двигали мяч и создавали моменты, которые воплотили в голы. Удаление Клаудиньо, конечно, один из ключевых моментов матча, но мы бы все равно дожали, - уверен Зотов, слова которого цитирует Rusfootball.info.