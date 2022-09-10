Пиняев ответил на вопрос о своём состоянии

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о состоянии здоровья.

«Все хорошо, отлично себя чувствую, все отлично», — передает слова Пиняева «Спорт-Экспресс».

17-летний футболист в текущем сезоне принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги, в которых не смог отметиться результативными действиями.

«Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков после девяти матчей. В предстоящей игре самарский клуб примет «Зенит» в рамках Фонбет Кубка России, встреча пройдет 14 сентября, начало запланировано на 17:30 по московскому времени.