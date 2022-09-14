Канищев заявил, что не удивился поражению «Зенита» от «Крыльев Советов»

Бывший нападающий «Спартака» Анатолий Канищев отреагировал на поражение «Зенита» в матче 2-го тура Фонбет Кубка России от «Крыльев Советов» (0:2).
«Не удивлен. Конечно, «Зенит» рассчитывал на другой результат. Когда я увидел, то было ожидание, что возможен сюрприз. Вот он и состоялся», — цитирует Канищева «Чемпионат».
Эксперт считает, что матчи Кубка являются хорошей возможностью для «Зенита» показать свои два состава, но как оказалось, что их совсем не два, без бразильцев на поле состав не очень рабочий.
«Зенит» проиграл» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России «Крыльям Советов» со счетом 0:2
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