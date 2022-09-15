Пиняев - о победе над «Зенитом»: «Старались сыграть на классе»

Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о домашней победе над петербургским «Зенитом» (2:0) в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

«Старались сыграть на классе, победить ради наших болельщиков. Думаю, никто не пожалел. «Зенит» - такой же соперник, как и все, на любого выходим с полным настроем», - приводит слова нападающего Metaratings.ru.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут против «Ростова» на выезде в рамках десятого тура чемпионата России.

По итогам девяти туров самарский клуб набрал десять баллов и занимает десятое место в таблице.