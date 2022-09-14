Мостовой назвал преимущество «Зенита» относительно конкурентов

Александр Мостовой после поражения петербургского «Зенита» в Самаре в рамках Фонбет Кубка России дал комментарий относительно сенсационного результата.

Среди прочего знаменитый в прошлом игрок выделил и ключевое преимущество победителя последних четырёх чемпионатов России относительно конкурентов.

«Конечно, я удивлён результатом. Однако лишний раз убеждаюсь, что убери из «Зенита» костяк иностранцев — все команды в РПЛ становятся равными. Сегодня мы лишний раз убедились», – отметил «Царь» в интервью «Чемпионату».

Напомним, что «сине-бело-голубые« вторым составом не смогли одолеть «Крылья Советов», уступив со счетом 0:2, и опустились на третью строчку в таблице своего квартета Фонбет Кубка России.

