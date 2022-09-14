«Крылья Советов» сенсационно обыграли «Зенит» в матче Фонбет Кубка России

Самарские «Крылья Советов» смогли сенсационно переиграть «Крылья Советов» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

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Удаление Клаудиньо (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 1:0. Гол Дмитрия Цыпченко (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Глушенков сотрясает каркас ворот (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 2:0. Гол Максима Глушенкова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

Самарская команда пока не показывает свой лучший футбол. В августе «Крылья Советов» на своем поле обменялись голами с «Факелом» (1:1), расписав мирный исход, а на выезде удалось победить «Ахмат» с результатом 2:1. После этого в матче первого тура группового этапа Кубка России команда Игоря Осинькина уступила на выезде «Спартаку» со счетом 0:1. В последних игра РПЛ «Крылья» на своем поле проиграли московскому ЦСКА (0:1), а также расписали мирный исход с «Химками» (0:0). После девяти туров в чемпионате России самарцы располагаются на 10-м месте, имея в своем активе 10 очков.

«Зенит» в минувшем сезоне выиграл чемпионат России. Активно начали чемпионат питерцы и в этот раз. В августе «сине-бело-голубые» в рамках РПЛ смогли победить «Химки», а также разгромили «Урал» (4:0). В первой встрече группового этапа Кубка России коллектив Сергея Семака на своем поле сумел одолеть «Факел» благодаря дублю Кассьерры. В последних же встречах питерцы смогли одолеть «Спартак» (2:1), а также переиграли «Оренбург» со счетом 8:0. Таким образом, серия питерцев из побед дошла до 6 матчей. С 23 очками «Зенит» идет на первой строчке в РПЛ.

Встреча в Самаре началась с опасного момента у ворот «Крыльев Советов». Питерцы подавали угловой с левого края, и мяч после навеса попал в штангу, вылетев в поле. Казалось, что забитый мяч в подобной ситуации – дело времени, и сама встреча получится невероятно результативной. Уже через минуту первую карточку в матче получил Юрий Горшков, который получил карточку желтого цвета за снос Кассьерры на газон. Следующий момент «Зенит» создал уже после 10-й минуты игры. Причем после удара от Бакаева пришлось реагировать в рамке Овсянникову, который не растерялся и выручил свой коллектив, сыграв в воротах очень уверенно.

Ближе к середине тайма штанга сыграла уже за «Зенит». «Крылышки» получили право исполнить штрафной удар. К мячу подошел Горшком, который сумел своим ударом «обогнуть» «стенку» и направил снаряд в правую стойку. Куарезма прыгал, но до снаряда не добирался. Получив громкий щелчок по носу, гости ринулись в атаку, и Круговой в результате наступления питерцев получил мяч от партнера, после чего нанес выстрел под дальнюю штангу, но Овсянников был готов к выстрелу. Сумел он среагировать и спасти свою команду от больших неприятностей.

Во второй половине первого тайма «Крылья» имели еще один неплохой момент. После сольного прохода с левого края в центр наносил удар по воротам Пиняев. Куарезма смог выручить свой коллектив и сыграл кулаком прямо на Хубулова. Тот не стал растягивать удовольствие и без обработки мяча направил того на трибуны, не сумев воспользоваться верным голевым моментом. При счете 0:0 оппоненты ушли на перерыв.

После 15-минутной паузы в составе самарцев на поле вышли Бейл и Чиркович, подменившие Горшкова и Пиняева. Выход свежих игроков не помог «Крыльям» добавить в активности, а потому наставник хозяев выпустил еще и Якубу, подменившего Бабкина. Не молчал у кромки поля и Семак, решивший освежить состав выходом Кузяева и Караваева, которые заменили Адамова и Сутормина. Время шло, но моменты у ворот соперников не возникали. Зато на поле появились Сергеев и Мостовой у питерцев. Предполагалось, что таким образом Семак решится освежить атакующие ряды своего клуба.

На 72-й минуте матча Клаудиньо вывел за свидание на прострельный пас Кругового. Тот тщательно вымерял пас на Кузяева и смог вложить сферу в ногу противнику. Далер не смог толком прижать сферу к газону, и направил ее чуть выше цели. После этого эпизода и нереализованного партнерами момента Клаудиньо буквально завелся. Сначала он получил от рефери за стычку с Цыпченко карточку желтого цвета, обеспечив «горчичник» и для соперника, после чего снес на полном ходу Бейла, увидев перед собой красный свет.

Семак бросился закрывать опустевшие зоны, и выпустил вместо Кассьерры Родригао, в то время, как Осинькин заменил Хубулова на Глушенкова. А на 83-й минуте игры «Крылья» вышли вперед. С левого фланга хозяева выполнили передачу в штрафную. Родригао не смог вынести сферу далеко. Цыпченко подхватил мяч у линии штрафной, сделал рывок и пробил влево. Иван прыгал до снаряда, но не сумел достать до снаряда – 1:0.

Окрыленные успехом «Крылья» шли вперед, и вышедший на замену Рахманович сумел, будучи в чужой штрафной, пробить из-под Родригао в левый угол, но угодил в каркас ворот. Казалось, что встреча завершится минимальной победой самарцев, но хозяева забили второй гол. Бейл после передачи от своего вратаря скинул сферу на Цыпченко. Тот сумел продраться по правому краю и выполнил прострел в центр штрафной, откуда Глушенко расправился с обороной питерцев, выполнив выстрел в сетку, и едва не порвав последнюю – 2:0. «Крылья Советов» одерживают сенсационную победу над чемпионом страны.