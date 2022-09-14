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Кубок России

«Крылья Советов» сенсационно обыграли «Зенит» в матче Фонбет Кубка России

 
14 Сентября 2022 • 19:32 Комментировать (2)
Крылья Советов
2:0
Зенит
окончен

Самарские «Крылья Советов» смогли сенсационно переиграть «Крылья Советов» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Протокол игры  
Крылья Советов2:0Зенит
(1:0) Цыпченко Дмитрий83'  
 (2:0) Глушенков Максим  90'  
Овсянников БогданГоршков Юрий  4' 46' (_Bijl G. ( 46') Евгеньев РоманБарач МатеоЗотов ГеоргийПиняев СергейВитюгов МаксимХубулов Владимир 81' (Глушенков Максим ( 81') Бабкин Сергей 55' (Якуба Денис ( 55') Цыпченко Дмитрий  75'Шитов Владислав 69' (_Rahmanovic A. ( 69')
Запасные: Ежов РоманСоколов АртёмХлусов НикитаБейл ГленнФролов ЕвгенийСолдатенков АлександрЛомаев ИванЛиповой ДанилЧиркович Александар
Иван КуарезмаАдамов Арсен 57' (_Karavaev V. ( 57') Алип НуралыЧистяков ДмитрийКруговой ДанилСутормин Алексей 57' (Кузяев Далер ( 57') Ерохин АлександрМантуан Густаво 67' (Сергеев Игорь ( 67') КлаудиньоБакаев Зелимхан 66' (Мостовой Андрей ( 66') Кассьерра Матео
Запасные: Сергеев ИванСергеев Дмитрий IIКоролёв ГеоргийКим ЕвгенийРодригаоКержаков МихаилКараваев Вячеслав
14 сентября. Стадион "Самара Арена" (Самара).

Видео

Удаление Клаудиньо (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Удаление Клаудиньо (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Дмитрия Цыпченко (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Дмитрия Цыпченко (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Глушенков сотрясает каркас ворот (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Глушенков сотрясает каркас ворот (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Максима Глушенкова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Максима Глушенкова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

Самарская команда пока не показывает свой лучший футбол. В августе «Крылья Советов» на своем поле обменялись голами с «Факелом» (1:1), расписав мирный исход, а на выезде удалось победить «Ахмат» с результатом 2:1. После этого в матче первого тура группового этапа Кубка России команда Игоря Осинькина уступила на выезде «Спартаку» со счетом 0:1. В последних игра РПЛ «Крылья» на своем поле проиграли московскому ЦСКА (0:1), а также расписали мирный исход с «Химками» (0:0). После девяти туров в чемпионате России самарцы располагаются на 10-м месте, имея в своем активе 10 очков.

«Зенит» в минувшем сезоне выиграл чемпионат России. Активно начали чемпионат питерцы и в этот раз. В августе «сине-бело-голубые» в рамках РПЛ смогли победить «Химки», а также разгромили «Урал» (4:0). В первой встрече группового этапа Кубка России коллектив Сергея Семака на своем поле сумел одолеть «Факел» благодаря дублю Кассьерры. В последних же встречах питерцы смогли одолеть «Спартак» (2:1), а также переиграли «Оренбург» со счетом 8:0. Таким образом, серия питерцев из побед дошла до 6 матчей. С 23 очками «Зенит» идет на первой строчке в РПЛ.

Встреча в Самаре началась с опасного момента у ворот «Крыльев Советов». Питерцы подавали угловой с левого края, и мяч после навеса попал в штангу, вылетев в поле. Казалось, что забитый мяч в подобной ситуации – дело времени, и сама встреча получится невероятно результативной. Уже через минуту первую карточку в матче получил Юрий Горшков, который получил карточку желтого цвета за снос Кассьерры на газон. Следующий момент «Зенит» создал уже после 10-й минуты игры. Причем после удара от Бакаева пришлось реагировать в рамке Овсянникову, который не растерялся и выручил свой коллектив, сыграв в воротах очень уверенно.

Ближе к середине тайма штанга сыграла уже за «Зенит». «Крылышки» получили право исполнить штрафной удар. К мячу подошел Горшком, который сумел своим ударом «обогнуть» «стенку» и направил снаряд в правую стойку. Куарезма прыгал, но до снаряда не добирался. Получив громкий щелчок по носу, гости ринулись в атаку, и Круговой в результате наступления питерцев получил мяч от партнера, после чего нанес выстрел под дальнюю штангу, но Овсянников был готов к выстрелу. Сумел он среагировать и спасти свою команду от больших неприятностей.

Во второй половине первого тайма «Крылья» имели еще один неплохой момент. После сольного прохода с левого края в центр наносил удар по воротам Пиняев. Куарезма смог выручить свой коллектив и сыграл кулаком прямо на Хубулова. Тот не стал растягивать удовольствие и без обработки мяча направил того на трибуны, не сумев воспользоваться верным голевым моментом. При счете 0:0 оппоненты ушли на перерыв.

После 15-минутной паузы в составе самарцев на поле вышли Бейл и Чиркович, подменившие Горшкова и Пиняева. Выход свежих игроков не помог «Крыльям» добавить в активности, а потому наставник хозяев выпустил еще и Якубу, подменившего Бабкина. Не молчал у кромки поля и Семак, решивший освежить состав выходом Кузяева и Караваева, которые заменили Адамова и Сутормина. Время шло, но моменты у ворот соперников не возникали. Зато на поле появились Сергеев и Мостовой у питерцев. Предполагалось, что таким образом Семак решится освежить атакующие ряды своего клуба.

На 72-й минуте матча Клаудиньо вывел за свидание на прострельный пас Кругового. Тот тщательно вымерял пас на Кузяева и смог вложить сферу в ногу противнику. Далер не смог толком прижать сферу к газону, и направил ее чуть выше цели. После этого эпизода и нереализованного партнерами момента Клаудиньо буквально завелся. Сначала он получил от рефери за стычку с Цыпченко карточку желтого цвета, обеспечив «горчичник» и для соперника, после чего снес на полном ходу Бейла, увидев перед собой красный свет.

Семак бросился закрывать опустевшие зоны, и выпустил вместо Кассьерры Родригао, в то время, как Осинькин заменил Хубулова на Глушенкова. А на 83-й минуте игры «Крылья» вышли вперед. С левого фланга хозяева выполнили передачу в штрафную. Родригао не смог вынести сферу далеко. Цыпченко подхватил мяч у линии штрафной, сделал рывок и пробил влево. Иван прыгал до снаряда, но не сумел достать до снаряда – 1:0.

Окрыленные успехом «Крылья» шли вперед, и вышедший на замену Рахманович сумел, будучи в чужой штрафной, пробить из-под Родригао в левый угол, но угодил в каркас ворот. Казалось, что встреча завершится минимальной победой самарцев, но хозяева забили второй гол. Бейл после передачи от своего вратаря скинул сферу на Цыпченко. Тот сумел продраться по правому краю и выполнил прострел в центр штрафной, откуда Глушенко расправился с обороной питерцев, выполнив выстрел в сетку, и едва не порвав последнюю – 2:0. «Крылья Советов» одерживают сенсационную победу над чемпионом страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Кубка России
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Комментарии (1)
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user121594
14 Сентября 2022 в 20:11
Семак так обосраться с крыльями это надо было постараться!
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окончен после пенальти Амкал 2:2 Звезда Санкт-Петербург 3.50 3.70 2.00
окончен Челябинск 0:1 Тюмень
окончен после пенальти Локомотив Москва 2:2 Краснодар 2.55 3.55 2.65
окончен Сочи 1:3 Торпедо Москва
окончен Зенит-Ижевск 5:1 Химик-Август
окончен Пересвет Домодедово 2:1 Рязань 2.55 2.80 2.95
окончен СКА-Ростов 0:3 Кубань Холдинг 2.25 2.90 3.30
окончен Крылья Советов 2:0 Зенит 4.40 4.20 1.74
окончен Ростов 3:1 Оренбург 1.49 4.50 6.80
окончен ЦСКА Москва 2:1 Урал 1.47 4.40 7.60
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