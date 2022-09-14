Канчельскис дал комментарий о поражении «Зенита» в Самаре

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Глазго Рейнджерс» Андрей Канчельскис дал комментарий о первом поражении «Зенита» в нынешнем сезоне.

«На «Зенит» все настраиваются, как и на «Спартак» с ЦСКА. Все хотят обыграть лидеров. Может, «Зенит» недооценил соперника. Посмотрели на молодёжь, которая должна доказывать. Значит, молодёжь ещё не готова играть на таком уровне», – заявил известный в прошлом игрок «Чемпионат».

Напомним, что первая неудача четырехкратного подряд чемпиона России пришлась на гостевой кубковый матч против «Крыльев Советов». Сергей Семак оставил почти всех игроков основы в Санкт-Петербурге, а после удаления Клаудиньо хозяева забили два безответных мяча на 83-й и 92-й минутах. Авторами голов в составе победителей стали Дмитрий Цыпченко и Максим Глушенков.

