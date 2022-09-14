​«Зенит» проиграл впервые с мая

В среду «Зенит» огорчил армию своих болельщиков. Во втором туре группового этапа Фонбет Кубка России команда Сергея Семака проиграла в гостях у «Крыльев Советов» со счётом 0:2.

Для «Зенита» это первое поражение в сезоне 2022/2023. В прошлый раз «сине-бело-голубые» уступали своему сопернику ещё 21 мая. Тогда в матче без турнирного значения для себя питерцы проиграли «Пари НН» (0:1) в последнем туре Премьер-лиги.

До паузы на матчи национальных сборных «Зениту» остаётся провести один матч. В субботу, 17 сентября, подопечных Сергея Семака ждёт битва с «Динамо» в рамках десятого тура чемпионата.