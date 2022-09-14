Перед июльским матчем против «Зенита» полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сказал, что он способен закрыть на поле Клаудиньо. В итоге москвичи проиграли со счётом 0:5, а Баринов получил красную карточку. С тех пор «закрыть Клаудиньо» - что-то вроде мема.

«Крылья Советов» перед кубковым матчем против «Зенита» придумали и даже показали, как «закрыть» Клаудиньо. Для этого команде даже не пришлось выходить на поле.

Матч «Крылья Советов» - «Зенит» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на LiveResult. Отметим, что Клаудиньо выйдет на поле с первых минут.