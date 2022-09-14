​Иван Куарежма – в воротах «Зенита» на игру с «Крыльями Советов»

В среду вечером «Зенит» будет проводить гостевой матч второго тура групповой стадии Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов». Рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак доверил место на поле с первых минут таким исполнителям:

Иван, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой, Сутормин, Ерохин, Мантуан, Клаудиньо, Бакаев, Кассьерра.

Стоит отметить, что место в воротах «Зенита» с первых минут займёт бразилец Иван Куарезма.

Матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.