​Уткин: «Почему судья не удалил Ловрена?»

Известный журналист Василий Уткин посредством своего канала в Telegram высказался по поводу назначенного в ворота «Зенита» пенальти.

Уткин допускает, что соприкосновение мяча с рукой Ловрена является неоднозначным, но при этом задаётся вопросом, почему арбитр не удалил хорватского футболиста «Зенита», если посчитал, что правила были нарушены.

«Карточка Ловрену неизбежна. Он [судья] же трактовал как фол. А где карточка? Её в протоколе нет - ни красной, ни фиолетовой», - написал Уткин.

«Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» в родных стенах со счётом 1:2 и вылетел из национального кубка.