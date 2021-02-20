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​Уткин: «Почему судья не удалил Ловрена?»

20 Февраля 2021, 20:46,

Известный журналист Василий Уткин посредством своего канала в Telegram высказался по поводу назначенного в ворота «Зенита» пенальти.

Уткин допускает, что соприкосновение мяча с рукой Ловрена является неоднозначным, но при этом задаётся вопросом, почему арбитр не удалил хорватского футболиста «Зенита», если посчитал, что правила были нарушены.

«Карточка Ловрену неизбежна. Он [судья] же трактовал как фол. А где карточка? Её в протоколе нет - ни красной, ни фиолетовой», - написал Уткин.

«Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» в родных стенах со счётом 1:2 и вылетел из национального кубка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Василий Уткин, Деян Ловрен
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