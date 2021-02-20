Парфёнов: «Нам понятно, кто на какой позиции сыграет у «Зенита». Если вам непонятно - вы сейчас увидите»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Первая игра после возобновления сезона, кубковая. Есть определенные потери в составе, минус Беляев и Рассказов. Насколько это чувствительно?

- Для нас любой футболист очень важен. Конечно, хотелось, чтобы все были в строю и был более значительный выбор. Приехали все, кто готов. Это кубковый матч, где лишнего настроя не нужно.

- По позиции крайнего защитника. Я так понимаю, что Довбня займет его место. Много ли было размышлений, были ли другие варианты, кем заменить Рассказова?

- Варианты были, но они внутри останутся. Плюс еще игра будет диктовать свои условия, они могут произойти еще и по ходу.

- Три практически равноценных вратаря в составе тульского «Арсенала»? Почему именно такой сегодня выбор?

- Трёх мы не можем поставить. Ребята молодцы, хорошо работают, нам надо было делать выбор, мы остановили его на Артуре, учитывая его опыт.

- Что касается Коновалова, фактически вашего единственного приобретения в эту паузу, он сегодня в запасе, в заявке на игру. Насколько он готов появиться на поле?

- Все, кто в заявке, они максимально готовы. Кто не смог, они не приехали даже, мы не стали рисковать, кто даже 50/50, 60/40. Потому что повторюсь, это те матчи, где мелочей не бывает, поэтому был акцент на максимально готовых игроках.

- У «Зенита» минус Барриос, минус Сантос, нет Азмуна и Малкома. Насколько это облегчает для вас задачу или, наоборот, усложняет, потому что непонятно, кто на какой позиции будет играть?

- Нам понятно, если вам непонятно - вы сейчас увидите. «Зенит» - опытная команда, состав максимально боевой. Видно отношение к матчу и турниру. Мы это и ожидали.