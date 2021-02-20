Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Парфёнов: «Нам понятно, кто на какой позиции сыграет у «Зенита». Если вам непонятно - вы сейчас увидите»

20 Февраля 2021, 17:01,

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Первая игра после возобновления сезона, кубковая. Есть определенные потери в составе, минус Беляев и Рассказов. Насколько это чувствительно?

- Для нас любой футболист очень важен. Конечно, хотелось, чтобы все были в строю и был более значительный выбор. Приехали все, кто готов. Это кубковый матч, где лишнего настроя не нужно.

- По позиции крайнего защитника. Я так понимаю, что Довбня займет его место. Много ли было размышлений, были ли другие варианты, кем заменить Рассказова?

- Варианты были, но они внутри останутся. Плюс еще игра будет диктовать свои условия, они могут произойти еще и по ходу.

- Три практически равноценных вратаря в составе тульского «Арсенала»? Почему именно такой сегодня выбор?

- Трёх мы не можем поставить. Ребята молодцы, хорошо работают, нам надо было делать выбор, мы остановили его на Артуре, учитывая его опыт.

- Что касается Коновалова, фактически вашего единственного приобретения в эту паузу, он сегодня в запасе, в заявке на игру. Насколько он готов появиться на поле?

- Все, кто в заявке, они максимально готовы. Кто не смог, они не приехали даже, мы не стали рисковать, кто даже 50/50, 60/40. Потому что повторюсь, это те матчи, где мелочей не бывает, поэтому был акцент на максимально готовых игроках.

- У «Зенита» минус Барриос, минус Сантос, нет Азмуна и Малкома. Насколько это облегчает для вас задачу или, наоборот,  усложняет, потому что непонятно, кто на какой позиции будет играть?

- Нам понятно, если вам непонятно - вы сейчас увидите. «Зенит» - опытная команда, состав максимально боевой. Видно отношение к матчу и турниру. Мы это и ожидали.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола