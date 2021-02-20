Дзюба и Вендел - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Арсеналом»

Тренерские штабы петербургского «Зенита» и тульского «Арсенала» определились со стартовыми составами команд на поединок 1/8 финала Кубка России.

«Зенит»: Лунёв, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Костадинов, Луценко, Панченко.

Матч «Зенит» - «Арсенал» состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 20-го февраля, на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры проведет Liveresult.ru.

В турнирной таблице РПЛ петербуржцы занимают первое место, а тульская команда располагается на 14-й строчке.