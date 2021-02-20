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«Канониры» дали залп в Питере: «Зенит» оконфузился дома, вылетев из Кубка России

20 Февраля 2021, 18:56,

В самом первом официальном внутрироссийском матче 2021 года встречались петербургский «Зенит» и тульский «Арсенал».

Протокол игры  
Зенит 1:2 Арсенал Тула
(1:0) Daler Kuzyayev 19'    
    25' _Panchenko K. (1:1)
    37' _Bauer R. (1:2)
Лунёв Андрей Ракицкий Ярослав Караваев Вячеслав Ловрен Деян Жирков Юрий Вендел Маркус Сутормин Алексей Мостовой Андрей Оздоев Магомед   45' Кузяев Далер Дзюба Артём
Запасные: Ерохин Александр Левин Максим Сазонов Саба Хотулёв Данила Карпухин Станислав Одоевский Даниил Погорелов Михаил Чибисов Сергей Чистяков Дмитрий Круговой Данил Кержаков Михаил Шамкин Даниил
Нигматуллин Артур Довбня Александр Евгеньевич Григалава Гиа   45' Бурлак Тарас Бауэр Роберт Костадинов Георги Чаушич Горан Кангва Эванс Ломовицкий Александр   45' (Горбатенко Игорь (   45') Панченко Кирилл Луценко Евгений
Запасные: Громыко Валерий Кангва Кингс Хлусевич Даниил Шамов Егор Ткачёв Сергей Коновалов Игорь Левашов Михаил Пантелеев Владислав
20 февраля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Зимняя пауза в нынешнем российском сезоне завершилась ещё зимой. За несколько дней до начала весны на авансцену вышли матчи 1/8 финала Кубка России. Во встрече «Зенита» и «Арсенала» фаворит просматривался изначально. Конечно, им был действующий чемпион и лидер таблицы, а не аутсайдер Премьер-лиги. Но в футболе ведь всегда есть место сюрпризам. Ну ладно, не всегда, а хотя бы иногда.

Сергей Семак поставил переболевших в январе коронавирусом Дзюбу и Лунёва сразу в стартовый состав. А заразившийся ковидом недавно Барриос, естественно, не попал в заявку. Кстати, для Дзюбы этот матч оказался двухсотым в футболке «Зенита». За «Арсенала» же впервые с 20 сентября прошлого года со стартового свистка сыграл замученный минувшей осенью травмами бомбардир Евгений Луценко.

Матч начался отнюдь не в сумасшедшем темпе. Хозяева прогнозируемо имели территориальный перевес. В начале 19-й минуты питерцы вышли вперёд благодаря курьёзному эпизоду. Ракицкий подал угловой с правого фланга, и Ловрен с ближней штанги ударил головой в дальний угол. Нигматуллин вроде как поймал мяч, однако из рук снаряд у него выбил Кузяев. Из рук выбил, а в сетку забил. «Канониры» пытались повлиять на решение главного арбитра Станислава Васильева, но тот был непреклонен. Сам он видеоповтор не смотрел и доверился видеоассистентам Владимиру Москалёву и Тихону Калугину. Те сообщили ему, что гол надо засчитывать (1:0).

Потом команды обменялись ударами со средних дистанций Луценко и Вендела. Если бы они попали в створ, то это были бы красивые голы. Но они не попали. Зато «оружейники» вскоре сравняли статус-кво с помощью стандарта и рикошета. Панченко разыграл штрафной с Чаушичем и пробил. Мостовой бесполезно кинулся в подкат, а мяч сильно отскочил от Оздоева и зашёл в ближний угол, чего никак не ожидал дезориентированный Лунёв (1:1).

«Арсенал» на этом не успокоился, как мог бы сделать провинциальный клуб в гостях у гегемона. На 35-й минуте Довбня подал с левого фланга на дальнюю штангу, и Луценко пробил головой парашютом и угодил в перекладину, от которой мяч взял да отскочил в руку Ловрену. Пенальти. Исполнять одиннадцатиметровый вызвался Бауэр. Немецкий защитник «Арсенала» реализовал наказание уверенно, покатив мяч в правый угол – противоположный тому, куда упал Лунёв (1:2).

Конечно, в планы «сине-бело-голубых» не входило уступать в счёте, пусть даже временно по ходу матча. Потому что как же болельщики, коих было на трибунах 18 с лишним тысяч, как же родные стены, как же статус фаворита? Однако атакующие действия у хозяев не очень-то ладились. Неким проблеском был проход Караваева по правому полуфлангу с пасом в центр на Кузяева, попавшего в Бурлака. И ещё под занавес первого тайма обладающий неплохим дистанционным ударом Оздоев неплохо пальнул с дальнего расстояния. Неплохо, но неточно.

После перерыва игровая ситуация для «Зенита» не улучшилась. В первой половине второго тайма питерцы создали один голевой момент, тогда как туляки – целых три. Сначала был хозяйский шанс. Сутормин покатил на левом полуфланге Жиркову, тот прострелил, случился рикошет – и Караваев пробил выше створа. Немного погодя Ломовицкий опередил в верховой борьбе Ловрена и с правофланговой подачи Бауэра направил мяч левее створа.

На 62-й минуте туляки классно раскатали комбинацию в чужой штрафной по цепочке Эванс Кангва – Чаушич – Панченко, и последний на исполнение послал мяч выше створа. Спустя пять минут Луценко в контратаке пальнул с правого полуфланга из-под Ловрена в район левой девятки – Лунёв в прыжке справился и перевёл на угловой.

Смотревшиеся предпочтительней «канониры» отправили мяч в сетку ворот соперника третий раз, но гол Луценко был отменён из-за вердикта видеоассистентов. «Арсенал» провёл тогда резвую и колкую контратаку с проникающим пасом Ломовицкого и выходом один на один Луценко, однако подвёл туляков маленький офсайд.

Явно нервничавший Семак бросил в бой спасать игру молодого Крапухина и палочку-выручалочку Ерохина, но те не вывезли. Дзюба тоже не сказал веского слова в юбилейном для себя матче, всё-таки не набрал он должной формы после болезни и пропуска первого сбора. Хозяева завершили матч бесславно и без моментов. «Зенит» сенсационно проиграл дома аутсайдеру РПЛ и вылетел из Кубка России. Значит, питерцы точно не сделают в этом сезоне дубль или требл и сосредоточатся на чемпионате, чтобы не оконфузиться и в нём. Потому что иначе вопрос об отставке Семака встанет уже серьёзно.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Зенит, Арсенал Тула, Кубок России
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Комментарии (5)
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0
Spirit
20 Февраля 2021, 19:04

дрочер и Ко сливают Семака)))

1
Andreas
20 Февраля 2021, 19:04

Парфёнов тренер для кубка

0
ингерман
20 Февраля 2021, 19:03

ай.. главное - взять чемпик.. )))

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0
779
20 Февраля 2021, 19:01

Нежданчик, это точно.

0
kostet
20 Февраля 2021, 18:59

От новых покупок аж в глазах рябит.А у Миллера и Медведева еще совести хватает на стадион приходить.

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