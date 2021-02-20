«Канониры» дали залп в Питере: «Зенит» оконфузился дома, вылетев из Кубка России

В самом первом официальном внутрироссийском матче 2021 года встречались петербургский «Зенит» и тульский «Арсенал».

Зимняя пауза в нынешнем российском сезоне завершилась ещё зимой. За несколько дней до начала весны на авансцену вышли матчи 1/8 финала Кубка России. Во встрече «Зенита» и «Арсенала» фаворит просматривался изначально. Конечно, им был действующий чемпион и лидер таблицы, а не аутсайдер Премьер-лиги. Но в футболе ведь всегда есть место сюрпризам. Ну ладно, не всегда, а хотя бы иногда.

Сергей Семак поставил переболевших в январе коронавирусом Дзюбу и Лунёва сразу в стартовый состав. А заразившийся ковидом недавно Барриос, естественно, не попал в заявку. Кстати, для Дзюбы этот матч оказался двухсотым в футболке «Зенита». За «Арсенала» же впервые с 20 сентября прошлого года со стартового свистка сыграл замученный минувшей осенью травмами бомбардир Евгений Луценко.

Матч начался отнюдь не в сумасшедшем темпе. Хозяева прогнозируемо имели территориальный перевес. В начале 19-й минуты питерцы вышли вперёд благодаря курьёзному эпизоду. Ракицкий подал угловой с правого фланга, и Ловрен с ближней штанги ударил головой в дальний угол. Нигматуллин вроде как поймал мяч, однако из рук снаряд у него выбил Кузяев. Из рук выбил, а в сетку забил. «Канониры» пытались повлиять на решение главного арбитра Станислава Васильева, но тот был непреклонен. Сам он видеоповтор не смотрел и доверился видеоассистентам Владимиру Москалёву и Тихону Калугину. Те сообщили ему, что гол надо засчитывать (1:0).

Потом команды обменялись ударами со средних дистанций Луценко и Вендела. Если бы они попали в створ, то это были бы красивые голы. Но они не попали. Зато «оружейники» вскоре сравняли статус-кво с помощью стандарта и рикошета. Панченко разыграл штрафной с Чаушичем и пробил. Мостовой бесполезно кинулся в подкат, а мяч сильно отскочил от Оздоева и зашёл в ближний угол, чего никак не ожидал дезориентированный Лунёв (1:1).

«Арсенал» на этом не успокоился, как мог бы сделать провинциальный клуб в гостях у гегемона. На 35-й минуте Довбня подал с левого фланга на дальнюю штангу, и Луценко пробил головой парашютом и угодил в перекладину, от которой мяч взял да отскочил в руку Ловрену. Пенальти. Исполнять одиннадцатиметровый вызвался Бауэр. Немецкий защитник «Арсенала» реализовал наказание уверенно, покатив мяч в правый угол – противоположный тому, куда упал Лунёв (1:2).

Конечно, в планы «сине-бело-голубых» не входило уступать в счёте, пусть даже временно по ходу матча. Потому что как же болельщики, коих было на трибунах 18 с лишним тысяч, как же родные стены, как же статус фаворита? Однако атакующие действия у хозяев не очень-то ладились. Неким проблеском был проход Караваева по правому полуфлангу с пасом в центр на Кузяева, попавшего в Бурлака. И ещё под занавес первого тайма обладающий неплохим дистанционным ударом Оздоев неплохо пальнул с дальнего расстояния. Неплохо, но неточно.

После перерыва игровая ситуация для «Зенита» не улучшилась. В первой половине второго тайма питерцы создали один голевой момент, тогда как туляки – целых три. Сначала был хозяйский шанс. Сутормин покатил на левом полуфланге Жиркову, тот прострелил, случился рикошет – и Караваев пробил выше створа. Немного погодя Ломовицкий опередил в верховой борьбе Ловрена и с правофланговой подачи Бауэра направил мяч левее створа.

На 62-й минуте туляки классно раскатали комбинацию в чужой штрафной по цепочке Эванс Кангва – Чаушич – Панченко, и последний на исполнение послал мяч выше створа. Спустя пять минут Луценко в контратаке пальнул с правого полуфланга из-под Ловрена в район левой девятки – Лунёв в прыжке справился и перевёл на угловой.

Смотревшиеся предпочтительней «канониры» отправили мяч в сетку ворот соперника третий раз, но гол Луценко был отменён из-за вердикта видеоассистентов. «Арсенал» провёл тогда резвую и колкую контратаку с проникающим пасом Ломовицкого и выходом один на один Луценко, однако подвёл туляков маленький офсайд.

Явно нервничавший Семак бросил в бой спасать игру молодого Крапухина и палочку-выручалочку Ерохина, но те не вывезли. Дзюба тоже не сказал веского слова в юбилейном для себя матче, всё-таки не набрал он должной формы после болезни и пропуска первого сбора. Хозяева завершили матч бесславно и без моментов. «Зенит» сенсационно проиграл дома аутсайдеру РПЛ и вылетел из Кубка России. Значит, питерцы точно не сделают в этом сезоне дубль или требл и сосредоточатся на чемпионате, чтобы не оконфузиться и в нём. Потому что иначе вопрос об отставке Семака встанет уже серьёзно.

Кирилл Иванцов