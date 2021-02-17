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Эванс Кангва: «Мы давно уже не боимся авторитетов, ни «Зенита», ни кого-то ещё»

17 Февраля 2021, 23:31,

Форвард «Арсенала» Эванс Кангва намерен преподнести сюрприз «Зениту» в выездном матче 1/8 финала Кубка России.

«Мы давно уже не боимся авторитетов, ни «Зенита», ни кого-то еще», - заявил Кангва клубному сайту.

28-летний замбиец также отметил, что подобные поединки дают шанс показать себя с лучшей стороны перед скаутами топ-клубов. Кангва добавил, что его команда с переменным успехом, но дает бой российским грандам, и надеется, что эта тенденция сохранится.

В текущем сезоне Кангва отметился тремя голами и столькими же ассистами в 16 официальных матчах. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Эванс Кангва
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