Эванс Кангва: «Мы давно уже не боимся авторитетов, ни «Зенита», ни кого-то ещё»

Форвард «Арсенала» Эванс Кангва намерен преподнести сюрприз «Зениту» в выездном матче 1/8 финала Кубка России.

«Мы давно уже не боимся авторитетов, ни «Зенита», ни кого-то еще», - заявил Кангва клубному сайту.

28-летний замбиец также отметил, что подобные поединки дают шанс показать себя с лучшей стороны перед скаутами топ-клубов. Кангва добавил, что его команда с переменным успехом, но дает бой российским грандам, и надеется, что эта тенденция сохранится.

В текущем сезоне Кангва отметился тремя голами и столькими же ассистами в 16 официальных матчах. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.