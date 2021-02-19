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Сёмин считает стадион «Зенита» потрясающим

19 Февраля 2021, 23:54,

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своих впечатлениях от посещения стадиона «Зенита».

«Стадион потрясающий. Я думаю, такой арены, однозначно, в Европе ещё не построили», - заявил Сёмин в эфире ютуб-канала Геннадия Орлова.  «Такое впечатление, что это какой-то необыкновенный космический корабль».

Стадион «Газпром Арена» построен в 2016 году на месте разрушенного стадиона имени С.М.Кирова. На нём проходили матчи Кубка конфедераций в 2017 году и встречи чемпионата мира в 2018 году - оба турнира проходили в России. Это единственная арена в России, имеющая крышу, позволяющаяю играть в различных погодных условиях. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Зенит, Юрий Сёмин, РПЛ, Газпром Арена
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