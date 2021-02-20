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​Радимов: «Можете меня расстрелять, но пенальти в ворота «Зенита» не было»

20 Февраля 2021, 19:53,

Владислав Радимов поделился мыслями по поводу назначенного в ворота «Зенита» пенальти в кубковом матче питерцев против тульского «Арсенала», проходившем в субботу.

«Можете меня расстрелять, но пенальти за касание мяча руки Ловрена ставить нельзя!» - написал Радимов на своей страничке в Twitter.

Напомним, «Зенит» проиграл на своём поле тульскому «Арсеналу» с результатом 1:2 и вылетел из Кубка России уже на стадии 1/8 финала. Это означает, что в этом сезоне у трофея будет новый обладатель.

Добавим, что Владислав Радимов в настоящий момент работает тренером «Зенита-2».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Владислав Радимов
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Комментарии (7)
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3
jUMPER
20 Февраля 2021, 20:13

При чем здесь пеналь? Ярко просматривается гений тренерской мысли - команда "рвется в бой", но только в середине поля... а дальше не важно...))) Дохлый Дзюба все решит...))) Семак решил показать руководству клуба товар лицом так сказать...))) Миллер явно оценил...)))

0
wertygaz
20 Февраля 2021, 20:08

Ура его можно расстрелять, он согласился... Вон Спартаку поставили, хотя мяч в локоть попал...

2
ингерман
20 Февраля 2021, 20:00

ай он матч походу через бутылочное дно смотрев.. )))

2
superzina
20 Февраля 2021, 20:06

Дружище , Влад прав , но это была игра двух "колхозов" и ссылаться на ошибку судьи для Зенита позор .

1
ингерман
20 Февраля 2021, 20:14

по мне так пеналь был..

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0
Динамовец Владислав
20 Февраля 2021, 19:58

Ты россиян считать научись в составе!

0
Zenituwka
20 Февраля 2021, 19:56

Какая разница был или не был пенальти? Зенит должен легко проходить Арсенал Тулу, но с Семаком ничего хорошего нас не ждет

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