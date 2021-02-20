​Радимов: «Можете меня расстрелять, но пенальти в ворота «Зенита» не было»

Владислав Радимов поделился мыслями по поводу назначенного в ворота «Зенита» пенальти в кубковом матче питерцев против тульского «Арсенала», проходившем в субботу.

«Можете меня расстрелять, но пенальти за касание мяча руки Ловрена ставить нельзя!» - написал Радимов на своей страничке в Twitter.

Напомним, «Зенит» проиграл на своём поле тульскому «Арсеналу» с результатом 1:2 и вылетел из Кубка России уже на стадии 1/8 финала. Это означает, что в этом сезоне у трофея будет новый обладатель.

Добавим, что Владислав Радимов в настоящий момент работает тренером «Зенита-2».