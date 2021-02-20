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​Семак ответил на вопрос, есть ли у «Зенита» схема без навесов

20 Февраля 2021, 20:19,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после вылета команды из Кубка России ответил на вопрос, есть ли у «сине-бело-голубых» схема без навесов на фактурных игроков группы атаки.

По словам Семака, Артёму Дзюбе и Станиславу Крапухину удобнее действовать именно в системе с навесами.  При этом тренер питерцев считает, что его команда способна строить атаки и иначе.

«Когда позволяет ненасыщенное пространство только низом, моментами это происходит. Когда соперник обороняется низко, нет возможности, естественно, фланговые передачи - один из вариантов, чтобы создавать остроту и забивать мячи», - приводятся слова Семака на клубном сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» в субботу проиграл дома тульскому «Арсеналу» с результатом 1:2 и прекратил кубковый путь в самом его начале.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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