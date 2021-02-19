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«Зенит» на матче с «Арсеналом» поддержит донорство

19 Февраля 2021, 22:45,

Футбольный клуб «Зенит» в матче 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» поддержит донорство.

Идея заключается в том, что игроки «сине-бело-голубых» выйдут на встречу в футболках, на которых будет написан текст о важности такого способа помочь людям, как донорство. После этого 11 футболок с автографами будут подарены фанатам. 

Матч 1/8 финала Кубка России между «Зенитом» и «Арсеналом» пройдёт 20 февраля в 17:00 по московскому времени на «Газпром Арене». Данное мероприятие пройдёт в связи с «месяцем донора» - это социальная акция Санкт-Петербургской команды, которая привлекает внимание к проблеме донорства в современном мире. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Зенит, Кубок России
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