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​Дзюба проводит 200-й матч за «Зенит»

20 Февраля 2021, 17:47,

Российский футбол официально вернулся после зимних каникул. В первой игре календарного года в рамках 1/8 финала национального кубка сражаются «Зенит» и тульский «Арсенал».

Эта игра является особенной для нападающего питерской команды Артёма Дзюбы. Он проводит 200-й официальный матч за «сине-бело-голубых». На счету Дзюбы 86 забитых мячей и 57 результативных передач на партнёров.

Напомним, Артём Дзюба стал игроком «Зенита» в 2015 году. В 2018 году форвард отыграл полсезона в тульском «Арсенале» на правах аренды.

Следить за ходом поединка между «Зенитом» и «Арсеналом» можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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