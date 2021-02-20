​Дзюба проводит 200-й матч за «Зенит»

Российский футбол официально вернулся после зимних каникул. В первой игре календарного года в рамках 1/8 финала национального кубка сражаются «Зенит» и тульский «Арсенал».

Эта игра является особенной для нападающего питерской команды Артёма Дзюбы. Он проводит 200-й официальный матч за «сине-бело-голубых». На счету Дзюбы 86 забитых мячей и 57 результативных передач на партнёров.

Напомним, Артём Дзюба стал игроком «Зенита» в 2015 году. В 2018 году форвард отыграл полсезона в тульском «Арсенале» на правах аренды.

Следить за ходом поединка между «Зенитом» и «Арсеналом» можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.