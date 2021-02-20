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Семак: «К сожалению, кадровые проблемы есть всегда»

20 Февраля 2021, 16:53,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Стартует новая часть сезона, но опять есть определенные потери в составе, которые случились. Минус Барриос, минус Сантос, минус Азмун. Насколько это тяжело и ощутимо, тем более, что произошло в последний момент?

- Не совсем в последний, но ложности на протяжении всего этого сезона. Мы смотрели наш предыдущий матч с «Арсеналом» в гостях. Только четыре игрока из тех, кто сейчас играет. Та же ситуация у нас была в матчах чемпионата и Лиги чемпионов, где по 5-6 игроков основного состава выбывали. К сожалению, проблемы есть всегда. Иногда их больше, меньше, не очень много. Сейчас такой случай, поэтому готовимся играть. Те футболисты, которые выйдут, они готовы к матчу. Посмотрим, матч непростой, тяжелый, кубковый, но мы приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить.

- Позиция Барриоса довольно чувствительная. Кто его сегодня заменит в составе?

- Что касается Барриоса, у каждого игрока есть свои сильные качества, он очень важная для нас фигура. Что касается сегодняшней игры, то есть Оздоев и Вендел, два футболиста, которые могут играть в опорной зоне. Они будут частично заменять те сильные качества Барриоса, которые есть у него.

- Выбор Лунёв - Кержаков. В итоге Лунёв в старте сегодня. Почему?

- Были определенные проблемы у Миши Кержакова, поэтому на сегодняшний день в более лучшем состоянии Лунёв.

- Что касается «Арсенала», то Луценко и Панченко сегодня играют на острие. Насколько это для вас неожиданность? Или вы примерно так себе и представляли их схему?

- Не так много было спорных позиций, которые сегодня могли появиться, может быть, там 2-3. Они хорошо укомплектованы в центре поля. Что касается нападающих, здесь ярко выраженный нападающий один у «Арсенала», который играет очень важную роль в игре команды, в атакующих действиях и переходных фазах. Больше вопросов было по тому, кто сыграет крайнего защитника. С одной стороны Бауэр, но были и варианты, нам было неясно. Сыграет Довбня на этой позиции. Остальные позиции плюс-минус были прогнозируемые.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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