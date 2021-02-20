Семак: «Всего несколько человек полноценно прошли подготовку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (1:2) в эфире канала «Матч ТВ».

- Почему такой получилась игра?

- Я думаю, кто меньше ошибается, тот выигрывает. К сожалению, наши ошибки в первом тайме сказались. Моменты, которые у нас были, не реализовали, достаточно количество было, чтобы сегодня победить. Мы играли не лучшим образом. Во втором тайме старались, но, к сожалению, до забитого мяча так и не довели. Отсюда такой результат.

- Вы считаете, что пропущенные мячи - это скорее невынужденные ошибки?

- Конечно, это элементарные моменты, которые, я думаю, очень аккуратно и неправильно сыграли при оборонительных действиях. Те фолы, которые мы совершали вблизи своей штрафной, совершенно ненужные. Ситуация там не требовала фолить, и первый, и второй фол, если он был. Это уже не наше дело. Ситуация с пенальти? Тоже понятно, что разбирать будут те люди, которые занимаются этим вопросом.

Что касается самой игры - сложно, кто-то втягивается, состояние разное у наших ребят. Кто-то лучше готов, кто-то хуже по разным причинам. К сожалению большому для нас, мы сегодня не можем быть удовлетворены ни результатом, ни игрой.

- С точки зрения физики, было ощущение, что команда не совсем ровно выглядит. Это так или обманчивое впечатление?

- Нет, конечно. Мы уже говорили об этом. Всего несколько человек, которые полноценно прошли подготовку по разным причинам. Отсюда такое состояние. Конечно, нужно прибавлять, это действительно так.

- Те замены, которые вы делали, добавляя высокорослых футболистов в линию нападения, они больших плодов не принесли, и «Зенит» не стал выигрывать больше верховую борьбу. Почему?

- У нас всего один нападающий был для того, чтобы усилить, мы его и выпустили. Это не влияло на какие-то антропометрические данные. У нас был только один нападающий в запасе, Крапухин, который вышел. Что касается других замен, то у нас были только ребята из «Зенита-2». Нападающих или тех, кем можно усилить игру, в принципе, не было.