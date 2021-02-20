​Ловрен после вылета «Зенита» из Кубка России: «Уберите ВАР»

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20 Февраля 2021, 22:54,
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался по поводу системы ВАР после вылета команды из Кубка России.
Напомним, питерцы уступили тульскому «Арсеналу» в родных стенах с результатом 1:2. Второй гол «сине-бело-голубые» пропустили после пенальти, назначенного за игру рукой в штрафной площади со стороны Ловрена.
«Уберите ВАР. Я предпочитаю человеческие ошибки. Скоро на поле не будет судей, будет только искусственный интеллект», - написал Ловрен на своей странице в Twitter.
Деян Ловрен выступает за «Зенит» с лета 2020 года после перехода из «Ливерпуля».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Деян Ловрен