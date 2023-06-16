Иммобиле: «Испания создала не так много моментов, ничья была бы справедливым исходом»

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле считает, что результат встречи с Испанией не слишком закономерен.

Коллектив Роберто Манчини уступил в полуфинале Лиги наций со счётом 1:2. Победный гол «красная фурия» провела на 88-й минуте.

«Мы боролись до конца, но нам не повезло в эпизоде с голом. К сожалению, такое случается, – делится мыслями Иммобиле, забивший единственный мяч итальянцев в поединке. – Испания много владеет мячом и утомляет соперников, нам пришлось нелегко, однако у наших ворот было не так много голевых моментов. Думаю, ничья была бы справедливым исходом с точки зрения созданных обеими командами шансов», – цитирует Football Italia форварда «Лацио».