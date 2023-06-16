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Наставник сборной Испании де ла Фуэнте прокомментировал победу над Италией

16 Июня 2023 • 01:14 Комментировать
Испания
2:1
Италия
окончен

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте доволен игрой своей команды в полуфинале Лиги наций против Италии (2:1).

Испанцы вырвали победу на 88-й минуте усилиями Хоселу. В финале «красная фурия» сыграет против Хорватии, обыгравшей сборную Нидерландов (4:2).

«Я доволен. Мы провели сегодняшний матч на высоком уровне, – высказывается де ла Фуэнте. – Команда полностью выполнила план, над которым мы упорно работали. Очень приятно, что наша стратегия принесла результат», – заявил на послематчевой пресс-конференции 61-летний специалист, занявший свой пост в начале нынешнего года после ухода Луиса Энрике.

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