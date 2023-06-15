Испания и Италия объявили стартовые составы на полуфинал Лиги наций

Стали известны стартовые составы на полуфинал Лиги Наций, в котором встретятся сборные Испании и Италии.
Стартовый состав сборной Испании: Унай Симон, Альба, Лапорт, Ле Норман, Навас, Мерино Родри, Гави, Пино, Морено, Мората.
Стартовый состав сборной Италии: Доннарума, Ди Лоренцо, Толлой, Бонуччи, Ачерби, Фраттези, Жожиньо, Барелла, Дзаньоло, Иммобиле, Спинаццола.
В первом полуфинале сборная Хорватии оказалась сильнее сборной Нидерландов.
Поединок состоится на стадионе «Де Гролс Весте» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.Ru.
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