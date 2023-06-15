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Лига наций УЕФА

Испания и Италия объявили стартовые составы на полуфинал Лиги наций

15 Июня 2023 • 20:54 Комментировать
Испания
1:1
Италия
1 2.25 X 3.40 2 3.50
1-й тайм

Стали известны стартовые составы на полуфинал Лиги Наций, в котором встретятся сборные Испании и Италии.

Стартовый состав сборной Испании: Унай Симон, Альба, Лапорт, Ле Норман, Навас, Мерино Родри, Гави, Пино, Морено, Мората.

Стартовый состав сборной Италии: Доннарума, Ди Лоренцо, Толлой, Бонуччи, Ачерби, Фраттези, Жожиньо, Барелла, Дзаньоло, Иммобиле, Спинаццола.

В первом полуфинале сборная Хорватии оказалась сильнее сборной Нидерландов.

Поединок состоится на стадионе «Де Гролс Весте» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.Ru.

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ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ
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