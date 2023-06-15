Иммобиле – лучший бомбардир сборной Италии под руководством Манчини

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле отпраздновал очередной забитый мяч.

33-летний футболист «Лацио» реализовал одиннадцатиметровый на 11-й минуте встречи со сборной Испании, проходящей в рамках полуфинала Лиги наций. Как отмечает Opta, именно Иммобиле является лучшим голеодором итальянской национальной команды под руководством нынешнего наставника Роберто Манчини – девять голов в 24 поединках.

В общей сложности в активе Чиро Иммобиле 16 взятий ворот в 56 матчах за «скуадру адзурру». Дебют форварда в сборной состоялся в марте 2014 года.

Текстовая трансляция встречи Испания – Италия доступна на сайте LiveResult.ru.