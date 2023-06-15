Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Иммобиле – лучший бомбардир сборной Италии под руководством Манчини

15 Июня 2023 • 22:37 Комментировать
Испания
2:1
Италия
1 2.25 X 3.40 2 3.50
2-й тайм

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле отпраздновал очередной забитый мяч.

33-летний футболист «Лацио» реализовал одиннадцатиметровый на 11-й минуте встречи со сборной Испании, проходящей в рамках полуфинала Лиги наций. Как отмечает Opta, именно Иммобиле является лучшим голеодором итальянской национальной команды под руководством нынешнего наставника Роберто Манчини – девять голов в 24 поединках.

В общей сложности в активе Чиро Иммобиле 16 взятий ворот в 56 матчах за «скуадру адзурру». Дебют форварда в сборной состоялся в марте 2014 года.

Текстовая трансляция встречи Испания – Италия доступна на сайте LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сборная Италии Роберто Манчини Чиро Иммобиле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
99 мин
Испания Испания
Италия Италия
2
1
2.39 3.15 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Июня
23:21 · Испания. Ла Лига
Хесус Навас – самый возрастной игрок в истории сборной Испании
22:37 · Лига наций УЕФА
Иммобиле – лучший бомбардир сборной Италии под руководством Манчини
21:27 · Лига наций УЕФА
Дзаньоло: «Сборная Испании хороша, но мы способны доставить неприятности сопернику»
21:15 · Лига наций УЕФА
Испания - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
21:13 · Лига наций УЕФА
Де Йонг поделился мнением о Модриче
20:54 · Лига наций УЕФА
Испания и Италия объявили стартовые составы на полуфинал Лиги наций
16:17 · Лига наций УЕФА
Уткин дал прогноз на матч Испания – Италия в Лиге наций
08:08 · Лига наций УЕФА
Модрич подвёл итоги матча Нидерланды - Хорватия
07:55 · Лига наций УЕФА
Далич: «Хорватии без разницы, с кем играть в финале»
07:50 · Лига наций УЕФА
Аке высказался о поражении Нидерландов от Хорватии
07:45 · Лига наций УЕФА
Куман объяснил, почему Нидерланды проиграли Хорватии
07:38 · Лига наций УЕФА
Тренер сборной Испании оценил шансы в матче с Италией
07:33 · Лига наций УЕФА
Альба оценил готовность Испании к матчу с Италией
07:27 · Лига наций УЕФА
Бонуччи назвал цель сборной Италии в Лиге наций
07:22 · Лига наций УЕФА
Мората: «Хочу, чтобы Италия побеждала, но не в матчах с Испанией»
Все новости
Рекомендуем