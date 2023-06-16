Хесус Навас высказался о победе над сборной Италии в полуфинале Лиги наций

Полузащитник сборной Испании Хесус Навас высказался о победе своей команды в полуфинале Лиги наций над сборной Италии (2:1).

38-летний футболист отметил, что очень гордится своей командой и считает, что втором тайме игроки «красной фурии» начали показывать свою лучшую игру.

«Результат получился чудесный. Команда хорошо отработала, все выложились, однако я очень рад за Хоселу, потому что именно он забил победный гол», - приводит слова самого возрастного игрока в истории сборной Испании официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет против сборной Хорватии. Матч состоится в воскресенье, 18 июня.