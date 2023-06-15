Модрич – лучший игрок первого полуфинала Лиги наций

В среду вечером сборная Хорватии обыграла команду Нидерландов и стала первым финалистом Лиги наций УЕФА. Матч завершился уверенной победой «шашечных» на выезде - 4:2.

37-летний лидер хорватов Лука Модрич признан лучшим игроком матча. На его счету – 119 минут на поле, а также последний, четвёртый гол хорватов в ворота нидерландцев.

Напомним, что теперь сборная Хорватии в финале турнира встретится либо со сборной Италии, либо со сборной Испании. Матч между этими соперниками пройдёт в грядущий четверг.

О событиях, которые происходили на футбольном поле, читайте в нашем материале.