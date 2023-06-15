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Лига наций УЕФА

Сборная Испании в концовке сломила сопротивление Италии и стала вторым финалистом Лиги наций

15 Июня 2023 • 23:40 Комментировать
Испания
2:1
Италия
окончен

Сборные Италии и Испании сыграли в полуфинале Лиги наций. Матч финала четырёх состоялся 15 июня на стадионе «Гролс Весте».

Протокол игры  
Испания2:1Италия
(1:0) Пино Йереми3'  
  11'Иммобиле Чиро (1:1)
(2:1) Хоселу Санмартин88'  
Унай СимонНавас ХесусЛе Норман РобенЛапорт ЭмерикАльба Жорди  45'Родри ЭрнандесМерино Микель 74' (Фабиан Руис ( 74') Морено Родриго 46' (Асенсио Марко ( 46') Гави  57' 68' (Каналес Серхио ( 68') Пино Йереми 74' (Фати Ансу ( 74') Мората Альваро  83' 84' (Хоселу Санмартин ( 84')
Запасные: Карвахаль ДаниэльОльмо ДаниНачо ФернандесГарсия Франсиско IIIАррисабалага КепаРайя ДавидСубименди Мартин
Доннарумма ДжанлуиджиТолой РафаэлБонуччи Леонардо 46' (Дармиан Маттео ( 46') Ачерби ФранческоДи Лоренцо ДжованниБарелла НиколоЖоржиньо II 61' (Кристанте Бриан ( 61') Фраттези Давиде 76' (Верратти Марко ( 76') Спинаццола Леонардо 46' (Димарко Федерико ( 46') Дзаньоло Николо  90'Иммобиле Чиро  38' 60' (Кьеза Федерико ( 60')
Запасные: Распадори ДжакомоРетеги МатеоПеллегрини ЛоренцоВикарио ГульельмоМерет АлексНьонто ВильфредБуонджорно Алессандро
15 июня. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).

 

Более звёздный полуфинал Лиги наций начался без раскачки. Если Хорватия и Нидерланды долго не могли наладить атакующую игру, то Испания и Италия уже к 11-й минуте обменялись голами. Первым отличился Йереми Пино, который в прессинге сумел отобрать мяч у Бонуччи в чужой штрафной площади, после чего вышел один на один с Доннаруммой и уверенно пробил в дальний угол – 1:0.

Прошло всего пять минут, как Жоржиньо исполнил заброс в чужую штрафную на Дзаньоло, а после прострела Николо мяч попал в руку Ле Норману. Чиро Иммобиле пенальти реализовал уверенно, разбросав голкипера и мяч по разным углам – 1:1. Такой резвый старт неизбежно вёл к затишью. После стартового обмена голами несколько сбавили в атакующей активности обе команды, играли плотно, много прессинговали, не помышляя о массированных атаках.

Перерыв пошёл на пользу обеим командам. Отдохнули игроки и решили действовать по лекалам первого тайма. Правда, большую часть активности взяла на себя сборная Испании. Для начала справа прошла подача в штрафную площадь сборной Италии. Мерино там пробил из убойной позиции, но его удар в упор парировал Доннарумма. А добивание от Альваро Мораты с нескольких метров прошло мимо цели.

Джанлуиджи не только тащил «мёртвые» мячи, но и привозил периодически. После подачи со стандарта Доннарумма неуверенно сыграл на выходе, а первым подстроился под мяч и нанёс удар с лёту Родри. Получилось чуть выше ворот. Два шикарнейших шанса не реализовала Испания, на что Италия ответила лишь двумя заменами: Кьеза и Кристанте заменили Жоржиньо с Иммобиле. В эти моменты итальянцы находились под мощным давлением, две трети игрового времени мячом владели испанцы.

Давление итальянцы не только выдержали, но и контратаку придумали знатную. Дзаньоло сместился налево, стянул на себя защитников и прострелил в центре штрафной площади. Набежавший Фраттези расстреливал Симона, однако тот сумел рукой и лицом мяч отразить. Овертайма больше не хотели испанцы, на последней минуте добившиеся своего. Альаб ускорился слева, получил пас вразрез и прострелил. Удар Родри приняли на себя защитники, но через два отскока мяч оказался у Хоселу, перекинувшего упавшего Доннарумму – 2:1.

«Быстрый и поздний» голы забили испанцы, победившие Италию в полуфинале Лиги наций. В борьбе за трофей «красная фурия» сыграет против сборной Хорватии.

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Сборная Италии Сборная Испании
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