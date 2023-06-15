Испания - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

Сборные Испании и Италии проводят полуфинальный матч Лиги наций.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Испания - Италия
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Протокол игры
|(1:0) Пино Йереми3'
|11'Иммобиле Чиро (1:1)
Унай Симон•Навас Хесус•Ле Норман Робен•Лапорт Эмерик•Альба Жорди•Родри Эрнандес•Мерино Микель•Морено Родриго•Гави•Пино Йереми•Мората Альваро
Доннарумма Джанлуиджи•Толой Рафаэл•Бонуччи Леонардо•Ачерби Франческо•Ди Лоренцо Джованни•Барелла Николо•Жоржиньо II•Фраттези Давиде•Спинаццола Леонардо•Дзаньоло Николо•Иммобиле Чиро
15 июня. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).
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